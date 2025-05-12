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鉅亨速報 - Factset 最新調查：公平住屋(EQR-US)EPS預估上修至1.22元，預估目標價為77.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-12 20:16


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對公平住屋(EQR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.2元上修至1.22元，其中最高估值1.65元，最低估值1.1元，預估目標價為77.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.65(1.47)1.641.78
最低值1.1(1.1)1.131.3
平均值1.29(1.24)1.381.55
中位數1.22(1.2)1.351.52

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值31.65億33.47億35.67億38.31億
最低值30.77億31.66億32.97億34.17億
平均值31.12億32.49億34.00億36.24億
中位數31.14億32.50億33.81億36.24億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.453.542.052.202.72
營業收入25.29億24.33億27.09億28.36億29.47億

詳細資訊請看美股內頁：
公平住屋(EQR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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