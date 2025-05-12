鉅亨速報 - Factset 最新調查：公平住屋(EQR-US)EPS預估上修至1.22元，預估目標價為77.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-12 20:16
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對公平住屋(EQR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.2元上修至1.22元，其中最高估值1.65元，最低估值1.1元，預估目標價為77.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.65(1.47)
|1.64
|1.78
|最低值
|1.1(1.1)
|1.13
|1.3
|平均值
|1.29(1.24)
|1.38
|1.55
|中位數
|1.22(1.2)
|1.35
|1.52
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|31.65億
|33.47億
|35.67億
|38.31億
|最低值
|30.77億
|31.66億
|32.97億
|34.17億
|平均值
|31.12億
|32.49億
|34.00億
|36.24億
|中位數
|31.14億
|32.50億
|33.81億
|36.24億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.45
|3.54
|2.05
|2.20
|2.72
|營業收入
|25.29億
|24.33億
|27.09億
|28.36億
|29.47億
詳細資訊請看美股內頁：
公平住屋(EQR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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