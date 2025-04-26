鉅亨速報 - Factset 最新調查：公平住屋(EQR-US)EPS預估下修至1.21元，預估目標價為76.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-26 00:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對公平住屋(EQR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.23元下修至1.21元，其中最高估值1.47元，最低估值1.1元，預估目標價為76.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.47(1.58)
|1.64
|1.78
|最低值
|1.1(1.1)
|1.13
|1.3
|平均值
|1.26(1.3)
|1.37
|1.54
|中位數
|1.21(1.23)
|1.35
|1.52
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|32.32億
|33.92億
|36.18億
|38.88億
|最低值
|30.87億
|31.83億
|33.23億
|34.04億
|平均值
|31.31億
|32.66億
|34.33億
|36.46億
|中位數
|31.19億
|32.50億
|34.07億
|36.46億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.45
|3.54
|2.05
|2.20
|2.72
|營業收入
|25.29億
|24.33億
|27.09億
|28.36億
|29.47億
詳細資訊請看美股內頁：
公平住屋(EQR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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