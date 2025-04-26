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鉅亨速報 - Factset 最新調查：公平住屋(EQR-US)EPS預估下修至1.21元，預估目標價為76.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-26 00:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對公平住屋(EQR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.23元下修至1.21元，其中最高估值1.47元，最低估值1.1元，預估目標價為76.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.47(1.58)1.641.78
最低值1.1(1.1)1.131.3
平均值1.26(1.3)1.371.54
中位數1.21(1.23)1.351.52

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值32.32億33.92億36.18億38.88億
最低值30.87億31.83億33.23億34.04億
平均值31.31億32.66億34.33億36.46億
中位數31.19億32.50億34.07億36.46億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.453.542.052.202.72
營業收入25.29億24.33億27.09億28.36億29.47億

詳細資訊請看美股內頁：
公平住屋(EQR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSEQR

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