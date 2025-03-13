search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：公平住屋(EQR-US)EPS預估下修至1.24元，預估目標價為77.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-13 04:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對公平住屋(EQR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.46元下修至1.24元，其中最高估值1.58元，最低估值1.1元，預估目標價為77.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.58(1.58)1.761.78
最低值1.1(1.1)1.131.3
平均值1.35(1.38)1.441.52
中位數1.24(1.46)1.41.5

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值32.32億33.92億36.18億38.88億
最低值30.70億31.83億33.23億34.04億
平均值31.31億32.62億34.37億36.46億
中位數31.25億32.44億33.54億36.46億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.453.542.052.202.72
營業收入25.29億24.33億27.09億28.36億29.47億

詳細資訊請看美股內頁：
公平住屋(EQR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEQR

相關行情

台股首頁我要存股
公平住屋68.97-1.16%

延伸閱讀


Empty