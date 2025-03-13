鉅亨速報 - Factset 最新調查：公平住屋(EQR-US)EPS預估下修至1.24元，預估目標價為77.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-13 04:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對公平住屋(EQR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.46元下修至1.24元，其中最高估值1.58元，最低估值1.1元，預估目標價為77.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.58(1.58)
|1.76
|1.78
|最低值
|1.1(1.1)
|1.13
|1.3
|平均值
|1.35(1.38)
|1.44
|1.52
|中位數
|1.24(1.46)
|1.4
|1.5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|32.32億
|33.92億
|36.18億
|38.88億
|最低值
|30.70億
|31.83億
|33.23億
|34.04億
|平均值
|31.31億
|32.62億
|34.37億
|36.46億
|中位數
|31.25億
|32.44億
|33.54億
|36.46億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.45
|3.54
|2.05
|2.20
|2.72
|營業收入
|25.29億
|24.33億
|27.09億
|28.36億
|29.47億
詳細資訊請看美股內頁：
公平住屋(EQR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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