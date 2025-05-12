台灣Q1實質經常性薪資中位數34891元 年增0.76%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-12 19:30

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主計總處今 (12) 日公布第一季全體受僱員工經常性薪資平均數為 47426 元，年增 3.03%，總薪資平均數也增 2.94%，剔除物價因素後，實質經常性薪資平均數 43450 元，年增 0.81%，實質總薪資平均數增 0.73%，其中，出版影音及資通訊業、金融及保險業是薪資較高的行業。

而第一季經常性薪資中位數為 38084 元，年增 2.98%，實質經常性薪資中位數 34891 元，年增 0.76%。

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觀察各行業，第一季經常性薪資平均數低於整體平均者包括住宿及餐飲業 (34779 元)、其他服務業 (36533 元，如美容美髮及用品維修)、製造業 (45391 元，其中電子零組件製造業 56503 元) 等。

而專業科學及技術服務業 (57818 元)、出版影音及資通訊業 (69091 元)、金融及保險業 (70989 元) 等，則為薪資較高行業。

而第一季各行業受僱員工經常性薪資中位數，住宿及餐飲業、支援服務業因非典型僱用員工占比較高，經常性薪資中位數相對較低，分別為 31364 元、32178 元；受僱員工人數較多的製造業為 36369 元，其中電子零組件製造業為 46599 元；至出版影音及資通訊業 53229 元、金融及保險業 57551 元，則相對較高。

第一季行業別經常性薪資平均數變動情形，主計總處說明，各行業多較去年成長，其中營建工程業年增 3.74%、製造業年增 3.65%、批發及零售業也年增 3.57%。