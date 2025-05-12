〈台幣〉量縮整理收30.316元 貶值0.8分 關注美中關稅停戰連動

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-12 17:17

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新台幣今 (12) 日處在升值態勢，最高來到 30.185 元，終場轉貶收在 30.316 元，貶值 0.8 分，貶值 0.03%，台北外匯經紀公司成交值收斂至 12.86 億美元，由於美國和中國甫宣布將在 90 天內大幅調降彼此關稅，全球金融市場振奮、美元指數飆漲，後續對台北匯市的影響，再次受密切觀察。

新台幣今日以 30.29 元、升值 1.8 分開出後，最高來到 30.185 元，全日高低價差 1.31 角，收在全日最低點 30.316 元。

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美中於周末在瑞士日內瓦舉行馬拉松式貿易談判，雙方宣稱談判取得實質進展，美國將於 5 月 14 日前，將對多數中國進口商品的合併關稅，從 145% 暫時調降至 30%，而中國也將把對美國商品的 125% 關稅一舉降至 10%。