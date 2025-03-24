主計長：漲電價確實可能觸發通膨警戒 但有信心薪資成長超過通膨

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-24 18:10

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傳周五電價審議會可能調高電價，平均漲幅約 6%，行政院主計總處主計長陳淑姿今 (24) 日在立院備詢時表示，漲電價的確恐使 CPI 年增率再度衝破 2% 的通膨警戒線。

陳淑姿不諱言，若電價調漲，會上修今年 CPI 年增率，不過，仍有信心今年薪資成長超過通膨。

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陳淑姿也強調，目前主計總處的預測值尚未納入電價調整，仍需等電價審議會做出決議後，才納入估計，目前 2025 年的 CPI 年增率預測值為 1.94%。

日前中央銀行總裁楊金龍提到，央行第一季理監事會議已用台電漲價 8%、台鐵票價漲 26.8%，水價可能漲 40% 去計算，若這 3 項均於 4 月開始漲價，今年的 CPI 預測值仍處在 2% 左右，核心 CPI 年增率則仍低於去年的 1.88%，原因是，公用事業費率占 CPI 權數不高。

央行推估，若家庭電價調漲 8%，直接影響 CPI 年增率 0.09 個百分點。