【袁志峰專欄】中國4月外貿數據勝預期

袁志峰 2025-05-12 07:14

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今日推介 - 中海油 (883, $16.92), 目標價 $18.5, 止損價 $16.0

1) 股市前景

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上周五港股表現分化，成交減少。全星期計，日均成交額環比增加 17% 至 2002 億元；港股通南向交易淨買入 73 億元；恒指升 1.6%；恒生科指跌 1.2%；吉利汽車 (175)、金沙中國 (1928) 及領展 (823) 皆升 10%，為升幅最大藍籌。中芯國際 (981)、石藥集團 (1093) 及蒙牛乳業 (2319) 跌逾 9%、7% 及 7%，為跌幅最大藍籌。上証指數及深証成指升 1.9% 及 2.3%。標指及納指跌 0.5% 及 0.3%；紐約期油升 4.7%；美元指數升 0.3%，人民幣兌美元升 0.5%；美國 10 年期債息由 4.31 厘升至 4.38 厘。

近期港股成交以及南向資金淨流入皆有減少跡象，顯示大市上升動能轉弱。恒指已連升 7 日，累漲 4.1%，估計於 23000 點有技術阻力。短期需關注中美貿易談判結果及寧德時代招股反應。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 80 點，早段最多曾漲 132 點， 其後倒跌 83 點，午後震盪走高，收報 22867 點，升 91 點或 0.4%。成交額按日減 13% 至 1616 億元。4 月份日均成交額 2747 億元。全星期計，恒指升 1.6%，恒生科指跌 1.2%。

港股通南向資金轉淨買入約 40 億元。華虹半導體 (1347)、泡泡瑪特 (9992) 及美團 (3690) 錄得 5.2、2.8 及 2.5 億元淨買入。小米 (1810)、騰訊 (700) 及快手 (1024) 錄得 6.3、4.4 及 0.4 億元淨賣出。5 月以來累積淨買入約 73 億元，4 月淨買入約 1667 億元。

恒指升 0.4%，成份股 46 升 36 跌 1 持平。恒基地產 (12) 及新鴻基地產 (16) 漲逾 6% 及 5%， 為升幅最大藍籌。吉利汽車 (175) 升逾 4%。周大福 (1929) 及東方海外 (316) 漲逾 3%。九龍倉置業 (1997)、領展 (823)、創科實業 (669)、中國宏橋 (1378) 及藥明生物 (2269) 升逾 2%。匯豐 (5)、港交所 (388)、中海油 (883) 及中石油 (857) 升逾 1%。中芯國際 (981) 及萬洲國際 (288) 跌逾 4%，為跌幅最大藍籌。信義光能 (968) 跌逾 3%。華潤置地 (1109)、中國海外 (688) 及蒙牛乳業 (2319) 跌逾 2%。中國平安 (2318) 及中國人壽 (2628) 跌逾 1%。

恒生科指跌 0.9%，收報 5180 點，成份股 6 升 24 跌。大型科技股漲跌不一，阿里 (9988) 及小米 (1810) 漲逾 1%，網易 (9999) 及快手 (1024) 跌逾 1% 及 2%。聯想 (992) 及美的集團 (300) 漲逾 2%， 為升幅最大成份股。蔚來 (9866) 升逾 1%。華虹半導體 (1347) 及中芯國際 (981) 跌逾 7% 及 4%%，為跌幅最大成份股。京東健康 (6618) 跌逾 3%。阿里健康 (241)、同程旅行 (780) 及舜宇光學 (2382) 跌逾 2%。攜程 (9961) 及理想汽車 (2015) 跌逾 1%。

板塊方面，航運、石油及本地地產股上升，漲幅居前。東方海外 (316) 及中遠海控 (1919) 升 3% 及 2%。晶片、線上醫療、旅遊、內房及券商股下跌，跌幅居前。中信証券 (6030)、中金公司 (3908) 及中國銀河 (6881) 跌逾 2%。

周五上証指數小幅平開，已接近全日高位，早盤最多曾跌 0.5%，午後跌幅收窄，收報 3342.0 點，跌 0.3%。深証成指跌 0.7%。科創 50 指數跌 2.0%。滬深兩市總成交約 11900 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 1000 億元，4 月份日均成交額約 12100 億元。全星期計，上証指數升 1.9%，深証成指升 2.3%。

3) 宏觀 / 行業訊息

內地 4 月出口及進口表現均優於市場預期。海關總署公布，以美元計價，4 月出口 3156.9 億美元，增長 8.1%，高於市場預期升 2%；進口 2195.1 億美元，下跌 0.2%，好過市場預期的跌 6%；貿易順差 961.8 億美元。(信報)

國家統計局公布，4 月份，全國居民消費價格 (CPI) 按年下降 0.1%，全國工業生產者出廠價格 (PPI) 按年下降 2.7%。今年首 4 個月，CPI 下降 0.1%，PPI 按年下降 2.4%。(信報)

中國乘聯會公布，4 月乘用車市場零售 175.5 萬輛，按年增 14.5%。4 月新能源車市場零售 90.5 萬輛，按年增 33.9%。當月新能源車國內零售滲透率 51.5%。(信報)

4) 個股訊息

中國海外發展 (688) 公布，4 月合約物業銷售金額約 201.64 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年跌 7.5%。今年首 4 個月，累計合約物業銷售金額約 665.83 億元，按年下降 18.8%。(信報)