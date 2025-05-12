澤倫斯基：周一起全面停火 週四在土耳其等普丁

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-12 07:20

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烏克蘭總統澤倫斯基表示，將於周四 (15 日) 在土耳其等待普丁，並表示烏克蘭將在周一開始全面停火，以便為結束戰爭的外交提供必要的基礎。

儘管俄羅斯不同意美國、歐洲和烏克蘭尋求的停火協議，但川普總統堅持要求烏克蘭與俄羅斯會面，討論結束三年戰爭。

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川普在社群平台「真實社群」（Truth Soci) 發文喊話：「現在就開會！！！」（HAVE THE MEETING, NOW!!!）

不到一小時後，烏克蘭總統澤倫斯基表示同意，並在 X 頻道表示，他將於週四 (15 日) 在土耳其「等待普丁」，而土耳其正是普丁當天稍早提出的會談地點，並稱會談「無任何前提條件」。

澤倫斯基先前曾表示，若普丁先同意停火，他願意展開和平談判，而這一立場似乎也獲得了川普的支持。然而，澤倫斯基在他最新的社群發文中仍堅持要求自週一開始實施「全面而持久的停火」。

川普如今放棄將停火作為會談的前提，這與一向要求先停火再對話的西方盟友立場相左，也顯示他不再支持美歐對俄羅斯的最後通牒。

川普說：「俄羅斯總統普丁不想與烏克蘭簽署停火協議，而是想於週四在土耳其會面，談談是否有可能結束這場血腥衝突。烏克蘭應立即同意此事，至少他們可以看看是否有機會達成協議。」

澤連斯基與一群歐洲領袖於週六在基輔會談後要求俄羅斯從週一起接受為期 30 天的「無條件」停火，以展開結束戰爭的談判，否則將面臨嚴厲的新制裁，並強調川普對該提議的支持。

川普週六晚上在「真實社群」發文表示，這樣的停火將可能是「對俄羅斯和烏克蘭來說偉大的一天」，可以拯救「數十萬條生命」。

隨後，普丁提出於 5 月 15 日在伊斯坦堡與烏克蘭舉行直接會談的建議，但未對基輔與其西方盟友所提出的最後通牒作出回應。他向記者表示，俄羅斯「有意願與烏克蘭進行認真的談判」，並準備「無條件地」恢復直接協商。

土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）週日與普丁通話時表示，土耳其願意承辦旨在實現「永久解決方案」的談判。

美國國務卿盧比歐預計將於 5 月 14 日至 16 日出席在土耳其安塔利亞舉行的北約外長非正式會議。