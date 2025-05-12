美股悲觀情緒達30年最高 寄望「尚未貪婪的巴菲特」給明燈

鉅亨網新聞中心 2025-05-12 07:50

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《巴倫周刊》近期發布的投資者調查報告顯示，華爾街頂尖基金經理人及其客戶的悲觀情緒已攀升至近 30 年來的最高位。在全球經濟局勢不明朗之際，投資界的目光再次聚焦於「股神」巴菲特的動向

《巴倫周刊》每年春秋兩季都會對華爾街頂尖基金經理人及其客戶進行投資者調查，其專業性和代表性備受市場重視 。

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今年的調查結果顯示，基金經理人對市場的悲觀情緒達到了 1997 年以來最高，32% 的經理人看空未來 12 個月的市場走勢，看多比例僅為 26%，其餘持中立態度 。

這一悲觀比例甚至超過了 2000 年網路泡沫破裂、2008 年金融危機爆發等重大歷史事件發生時的水平 。相比之下，去年秋季僅有 18% 的基金經理人看空，50% 看多 。基金經理人客戶的悲觀情緒更甚，看空比例高達 56%，看多比例僅為 7% 。

兩大原因引發市場擔憂

調查顯示，基金經理人及其客戶信心降低的主要原因有兩個：一是美國前總統川普的關稅政策對市場的影響難以預測；二是中國 DeepSeep 的出現，對全球人工智慧發展模式帶來了巨大衝擊。

此外，65% 的受訪者認為，美股可能在 2025 年內從高點下跌超過 20% 。他們普遍認為，經濟發展減速、經濟衰退、美國政治波動以及通貨膨脹重新抬頭是導致股市下跌的主要原因，而對企業獲利的擔憂僅佔 10% 。

這一數據表明，市場信心的喪失，很大程度上源於對宏觀環境不確定性的恐慌 。

美股估值偏高 資產配置趨於保守

關於美股估值水平，58% 的受訪者認為當前估值過高，僅 4% 認為偏低，38% 認為合理 。

在資產配置方面，基金經理人普遍降低了權益類資產（股票 + 股權）的配置，增加了固定收益資產、現金以及其他類資產（如商品、黃金、房地產等）的配置 。具體來看，64% 的基金經理人將資產配置於權益類資產，23% 配置於固定收益資產，9% 為現金，15% 為其他類資產 。與 6 個月前相比，81% 的受訪者降低了權益類資產的配置，73% 增加了固定收益資產，70% 增加了現金，72% 增加了其他類資產 。

科技股成多空爭議焦點

在類股預期方面，基金經理人看好的類股包括健康與製藥（23%）、資訊科技（17%）、能源（16%）和金融（12%）。而看空的板塊則為資訊科技（33%）、消費性（19%）、市政基礎設施（11%）和房地產（10%）。其中，科技類股的觀點分歧最大，顯示出該蕾股同時蘊含著較高的風險和機會 。

海外市場投資意願不高

調查還顯示，僅有 41% 的基金經理人計劃在未來 12 個月增加海外投資，59% 表示沒有此計畫 。在海外市場中，歐洲市場成為基金經理人的首選（40%），其次是美國（24%），而認為中國市場表現最佳的比例僅為 10% 。

市場動盪悲觀 盼從股神動向尋找明燈

除了股票估值，投資人也非常關心波克夏如何運用其持有的巨額現金（3000 億美元）。市場期待巴菲特再次帶來類似於 2022 年收購西方石油和雪佛龍那樣的驚喜，但這種期待可能難以實現，因為巴菲特近年來的投資態度非常謹慎，基本上只賣不買

巴菲特將退休 波克夏運命備受關注

另一個讓波克夏股東焦慮的問題是，即將到來的巴菲特退休，公司的未來將何去何從 。雖然巴菲特在今年 2 月的致股東信中表示，將很快把 CEO 的位置傳給繼任者阿貝爾，但他的孩子們——霍華德、蘇珊和彼得，也將在公司中扮演重要角色，甚至不排除他們可能拆分公司的可能性，而這也是巴菲特最擔心的結果 。