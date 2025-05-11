中美高層日內瓦會談 中國學者稱：美方態度將決定談判走向

鉅亨網新聞中心 2025-05-11 13:30

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日內瓦正舉行的中美高層經貿會談備受關注。上海對外經貿大學教授應品廣表示，能否達成實質成果，要看美方態度是否轉變。如果美國繼續堅持「美國優先」與「脫鉤斷鏈」的對抗策略，會談將難以取得突破。

應品廣指出，若美方真正落實「相互尊重、公平正義、合作共贏」，例如取消對中國加徵的關稅、終止高科技封鎖，中方願意以更大開放姿態積極回應，推動中美經貿關係重回正軌。

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應品廣稱中國在談判中的態度始終一致，既展現誠意，也堅守底線。他強調，中國不會以主權、安全與發展利益換取短期經濟利益，這是對 14 億人民的負責，也是對國際經貿規則的尊重。

針對「脫鉤斷鏈」議題，應品廣批評這種做法違背經濟邏輯，恐重創全球供應鏈。他強調，這場會談應成為中美經貿合作的新起點，而非終點，並為全球經濟注入穩定訊號。

中國政法大學副教授丁如分析，中國從堅決對抗到同意談判，顯示中美經貿博弈出現關鍵拐點。她指出，美國此番主動對話，主因在於國內經濟壓力與中國國際影響力持續上升。

華東理工大學教授彭德雷提醒，談判雖是積極訊號，但未來道路仍將漫長。他強調，美方曾多次「說一套做一套」，中國須關注實際行動，特別是在關稅與出口管制政策上的調整。