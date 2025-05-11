川普稱中美日內瓦會談已取得「重大進展」 談判將於週日繼續進行

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-11 13:05

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美國總統川普於美東時間 5 月 10 日在 Truth Social 發文指出，美方與中國官員在瑞士舉行的中美高層會談氣氛友好並具建設性，雙方已達成「全面重啟」共識。

他表示：「這是一場非常成功的會議，討論了許多議題，達成了許多共識。」川普強調，美方期待中國對美國企業開放市場，並聲稱「取得巨大進展」，但未說明具體成果。

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根據《路透社》報導，這次會談是中美自貿易戰升級以來的首次面對面對話。中國國務院副總理何立峰、美國財政部長貝森特（Scott Bessent）及美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）於日內瓦會談長達八小時，預計將於週日（11 日）繼續進行磋商。

此次會談於瑞士駐聯合國大使官邸進行，會談結束時間為當地晚間 8 點左右。雙方會後未對外發表聲明，也未透露是否在降低高關稅方面取得任何進展。

中國代表團離開會談場所。(圖: REUTERS/TPG)

該官邸座落於日內瓦郊區科洛尼，擁有私密花園，俯瞰日內瓦湖，是理想的閉門會談場所。

美方此次談判重點在於縮減對中國約 2950 億美元的年度貿易赤字，並要求中國放棄重商主義經濟模式、刺激內需消費。

中方則希望美方降低或取消高額關稅，並要求具體列出希望中國擴大進口的商品清單，呼籲美國在國際舞台給予中國平等對待。

中國官媒《新華社》同日（10 日）發表評論，直指美方「魯莽濫用關稅」破壞全球經濟秩序，但也稱此次談判是「化解分歧、防止事態升級的積極必要一步」，並強調中方堅持維護發展權益與全球貿易秩序的立場不變。

儘管雙方恢復對話，但經濟分析師對短期突破不抱太大希望。川普日前表示，對中國商品徵收 80% 關稅「看起來合理」，是他首次提出具體稅率以取代現行高達 145% 的稅負。

此外，中美對於誰主動提議會談也說法不一，川普稱為中方發起，中方則稱是應美方邀請。

市場觀察人士推測，中國可能仿效其他國家，尋求談判期間的 90 天關稅寬限期。若能達成初步共識，將有助於緩解市場壓力。