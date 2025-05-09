穩定幣爭奪戰再起！傳Meta重啟穩定幣支付布局 進軍跨境小額支付市場

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-09 12:20

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美國財經雜誌《Fortune》周四 (8 日) 引述知情人士報導，Meta 正與多家加密貨幣公司進行初步談判，評估以穩定幣作為跨境支付工具的可行性，重點鎖定 Instagram 創作者收益分配等應用場景，旨在降低傳統法幣轉帳的高昂成本。

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此次嘗試距 Meta 首次大規模布局區塊鏈僅隔五年。2019 年，該公司曾高調推出名為「Libra」(後更名 Diem) 的穩定幣項目，打算構建由多國法幣支持的全球支付網絡，但因美國監管機構強力反對，最終於 2022 年宣告終止，資產由 Silvergate 銀行收購。

當時該科技巨頭「Libra」項目負責人 David Marcus 的夢想，如今由新任產品副總裁 Ginger Baker 接棒推進。Baker 在今年 1 月加入 Meta 前，曾在金融科技公司 Plaid 及 Stellar 發展基金會擔任要職，區塊鏈支付經驗被視為此輪戰略的關鍵支柱。

Meta 此次布局顯然更聚焦實用場景。據業內人士透露，討論核心在於利用穩定幣的「無國界」特性，解決跨國小額支付的高成本痛點，例如透過 Instagram 向不同市場的創作者支付 100 美元酬勞時，穩定幣轉帳費用可望顯著低於傳統電匯。

Meta 目前尚未選定合作穩定幣供應商，但據悉已與 USDC 發行方 Circle 等加密貨幣公司展開接洽，並與加密基礎設施公司商討技術整合方案。

Meta 這一動作恰逢美國加速推進穩定幣監管框架之際。富達投資、Visa 等金融巨頭相繼宣布測試美元穩定幣或通證化方案，美國銀行也暗示未來可能發行自有穩定幣。Meta 此舉不僅是技術嘗試，更可能影響全球支付生態格局。

值得關注的是，Meta 執行長祖克柏本周在 Stripe 會議上坦言，Libra 項目「已徹底終結」，但強調 Meta 始終在技術領域保持敏銳，並承認過去太早推進項目導致受阻的教訓。

業界觀察人士指出，Meta 此輪布局顯現策略轉變，不再追求構建宏大支付網絡，而是從具體商業場景切入，利用區塊鏈技術優化現有產品。