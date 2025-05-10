鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)EPS預估下修至1.53元，預估目標價為21.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-10 06:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.61元下修至1.53元，其中最高估值1.97元，最低估值1.04元，預估目標價為21.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.97(1.97)
|2.07
|2.31
|1.85
|最低值
|1.04(1.04)
|0.97
|0.98
|1.85
|平均值
|1.53(1.56)
|1.52
|1.6
|1.85
|中位數
|1.53(1.61)
|1.56
|1.64
|1.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|727.16億
|785.33億
|614.60億
|最低值
|493.17億
|492.65億
|505.00億
|平均值
|575.77億
|593.75億
|554.46億
|中位數
|557.72億
|582.41億
|540.48億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.83
|0.55
|1.19
|1.40
|0.73
|營業收入
|235.91億
|427.17億
|571.63億
|486.99億
|502.96億
詳細資訊請看美股內頁：
Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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