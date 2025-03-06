鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)EPS預估上修至1.6元，預估目標價為22.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-06 20:16
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.56元上修至1.6元，其中最高估值1.96元，最低估值1.03元，預估目標價為22.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.96(1.96)
|1.99
|2.07
|1.94
|最低值
|1.03(1.03)
|1.06
|1.17
|1.94
|平均值
|1.53(1.52)
|1.56
|1.63
|1.94
|中位數
|1.6(1.56)
|1.64
|1.66
|1.94
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|752.27億
|625.49億
|600.17億
|最低值
|494.12億
|492.07億
|497.62億
|平均值
|567.19億
|561.07億
|554.20億
|中位數
|549.90億
|568.10億
|559.50億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.83
|0.55
|1.19
|1.40
|0.73
|營業收入
|235.91億
|427.17億
|571.63億
|486.99億
|502.96億
詳細資訊請看美股內頁：
Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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