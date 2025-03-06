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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)EPS預估上修至1.6元，預估目標價為22.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-06 20:16


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.56元上修至1.6元，其中最高估值1.96元，最低估值1.03元，預估目標價為22.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.96(1.96)1.992.071.94
最低值1.03(1.03)1.061.171.94
平均值1.53(1.52)1.561.631.94
中位數1.6(1.56)1.641.661.94

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值752.27億625.49億600.17億
最低值494.12億492.07億497.62億
平均值567.19億561.07億554.20億
中位數549.90億568.10億559.50億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.830.551.191.400.73
營業收入235.91億427.17億571.63億486.99億502.96億

詳細資訊請看美股內頁：
Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPAA

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