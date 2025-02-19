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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)EPS預估上修至1.56元，預估目標價為23.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-19 02:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.51元上修至1.56元，其中最高估值1.96元，最低估值1.03元，預估目標價為23.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.96(1.96)1.992.071.94
最低值1.03(1.03)1.061.171.94
平均值1.52(1.51)1.531.631.94
中位數1.56(1.51)1.591.661.94

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值752.27億625.49億600.17億
最低值505.67億492.07億497.62億
平均值571.82億560.73億558.76億
中位數550.88億564.69億578.50億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.830.551.191.400.73
營業收入235.91億427.17億571.04億487.44億500.73億

詳細資訊請看美股內頁：
Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPAA

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