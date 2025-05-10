鉅亨速報 - Factset 最新調查：桑普拉能源SRE-US的目標價調升至81.5元，幅度約3.16%
鉅亨網新聞中心 2025-05-10 06:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對桑普拉能源(SRE-US)提出目標價估值：中位數由79元上修至81.5元，調升幅度3.16%。其中最高估值89元，最低估值70元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予桑普拉能源評價：積極樂觀11位、保持中立9位、保守悲觀0位。
桑普拉能源今(10日)收盤價為75.42元。近5日股價下跌3.16%，標普指數下跌0.47%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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