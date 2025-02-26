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鉅亨速報 - Factset 最新調查：桑普拉能源(SRE-US)EPS預估下修至4.86元，預估目標價為90.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 22:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對桑普拉能源(SRE-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.12元下修至4.86元，其中最高估值5.21元，最低估值4.38元，預估目標價為90.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.21(5.21)5.76.316.62
最低值4.38(4.38)4.875.255.76
平均值4.83(4.87)5.255.696.11
中位數4.86(5.12)5.065.786.05

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值184.86億195.25億197.03億205.68億
最低值142.85億146.81億151.44億156.16億
平均值166.71億174.59億174.40億181.68億
中位數173.42億176.94億178.32億183.19億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS6.442.003.314.79
營業收入113.53億130.61億155.54億158.02億

詳細資訊請看美股內頁：
桑普拉能源(SRE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSRE

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