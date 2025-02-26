鉅亨速報 - Factset 最新調查：桑普拉能源(SRE-US)EPS預估下修至4.86元，預估目標價為90.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 22:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對桑普拉能源(SRE-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.12元下修至4.86元，其中最高估值5.21元，最低估值4.38元，預估目標價為90.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.21(5.21)
|5.7
|6.31
|6.62
|最低值
|4.38(4.38)
|4.87
|5.25
|5.76
|平均值
|4.83(4.87)
|5.25
|5.69
|6.11
|中位數
|4.86(5.12)
|5.06
|5.78
|6.05
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|184.86億
|195.25億
|197.03億
|205.68億
|最低值
|142.85億
|146.81億
|151.44億
|156.16億
|平均值
|166.71億
|174.59億
|174.40億
|181.68億
|中位數
|173.42億
|176.94億
|178.32億
|183.19億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|6.44
|2.00
|3.31
|4.79
|營業收入
|113.53億
|130.61億
|155.54億
|158.02億
詳細資訊請看美股內頁：
桑普拉能源(SRE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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