鉅亨速報 - Factset 最新調查：蒂斯-萊特CW-US的目標價調升至421.5元，幅度約3.82%
鉅亨網新聞中心 2025-05-10 06:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對蒂斯-萊特(CW-US)提出目標價估值：中位數由406元上修至421.5元，調升幅度3.82%。其中最高估值444元，最低估值338元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予蒂斯-萊特評價：積極樂觀8位、保持中立3位、保守悲觀0位。
蒂斯-萊特今(10日)收盤價為384.6元。近5日股價上漲3.82%，標普指數下跌0.47%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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