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鉅亨速報 - Factset 最新調查：桑普拉能源SRE-US的目標價調降至90元，幅度約3.23%

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 22:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對桑普拉能源(SRE-US)提出目標價估值：中位數由93元下修至90元，調降幅度3.23%。其中最高估值96元，最低估值76元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予桑普拉能源評價：積極樂觀13位、保持中立4位、保守悲觀1位。

桑普拉能源今(26日)收盤價為70.64元。近5日股價上漲3.23%，標普指數下跌2.84%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SRE市場預估目標價

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