鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rocket Lab USA IncRKLB-US的目標價調升至28元，幅度約7.69%
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 22:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)提出目標價估值：中位數由26元上修至28元，調升幅度7.69%。其中最高估值33元，最低估值14.35元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予Rocket Lab USA Inc評價：積極樂觀11位、保持中立5位、保守悲觀0位。
Rocket Lab USA Inc今(9日)收盤價為21.0299元。近5日股價上漲7.69%，標普指數上漲1.07%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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