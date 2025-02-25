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鉅亨速報 - Factset 最新調查：布魯克菲爾德(BN-US)EPS預估下修至3.8元，預估目標價為67.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-25 22:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對布魯克菲爾德(BN-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.87元下修至3.8元，其中最高估值4.35元，最低估值3.57元，預估目標價為67.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4.35(4.35)4.986.1
最低值3.57(3.57)4.156.1
平均值3.84(3.86)4.616.1
中位數3.8(3.87)4.656.1

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值68.00億76.05億87.93億
最低值57.93億68.86億87.93億
平均值62.97億72.45億87.93億
中位數62.97億72.45億87.93億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.182.481.220.620.31
營業收入635.37億788.30億943.63億1,024.25億872.53億

詳細資訊請看美股內頁：
布魯克菲爾德(BN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBN

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