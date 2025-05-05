鉅亨速報 - Factset 最新調查：布魯克菲爾德(BN-US)EPS預估下修至3.76元，預估目標價為65.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 20:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對布魯克菲爾德(BN-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.88元下修至3.76元，其中最高估值4.35元，最低估值3.59元，預估目標價為65.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.35(4.35)
|5.04
|5.82
|最低值
|3.59(3.59)
|4.34
|4.9
|平均值
|3.84(3.86)
|4.65
|5.36
|中位數
|3.76(3.88)
|4.56
|5.36
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|66.73億
|73.80億
|85.43億
|最低值
|57.52億
|66.47億
|85.43億
|平均值
|62.13億
|70.13億
|85.43億
|中位數
|62.13億
|70.13億
|85.43億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.18
|2.48
|1.22
|0.62
|0.31
|營業收入
|635.37億
|788.30億
|943.63億
|1,024.25億
|872.53億
詳細資訊請看美股內頁：
布魯克菲爾德(BN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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