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鉅亨速報 - Factset 最新調查：LPL Financial Holdings Inc(LPLA-US)EPS預估上修至19.07元，預估目標價為400.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對LPL Financial Holdings Inc(LPLA-US)做出2025年EPS預估：中位數由18.63元上修至19.07元，其中最高估值19.8元，最低估值16.59元，預估目標價為400.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值19.8(19.57)24.528.66
最低值16.59(16.59)18.9724.51
平均值18.8(18.52)22.0727.39
中位數19.07(18.63)22.4927.86

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值157.22億197.59億215.39億
最低值139.82億149.28億167.73億
平均值151.72億174.78億190.94億
中位數153.14億172.36億191.15億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.865.6310.4013.6914.03
營業收入58.72億77.21億86.01億100.53億123.85億

詳細資訊請看美股內頁：
LPL Financial Holdings Inc(LPLA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLPLA

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