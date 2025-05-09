鉅亨速報 - Factset 最新調查：LPL Financial Holdings Inc(LPLA-US)EPS預估上修至19.07元，預估目標價為400.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對LPL Financial Holdings Inc(LPLA-US)做出2025年EPS預估：中位數由18.63元上修至19.07元，其中最高估值19.8元，最低估值16.59元，預估目標價為400.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|19.8(19.57)
|24.5
|28.66
|最低值
|16.59(16.59)
|18.97
|24.51
|平均值
|18.8(18.52)
|22.07
|27.39
|中位數
|19.07(18.63)
|22.49
|27.86
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|157.22億
|197.59億
|215.39億
|最低值
|139.82億
|149.28億
|167.73億
|平均值
|151.72億
|174.78億
|190.94億
|中位數
|153.14億
|172.36億
|191.15億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.86
|5.63
|10.40
|13.69
|14.03
|營業收入
|58.72億
|77.21億
|86.01億
|100.53億
|123.85億
詳細資訊請看美股內頁：
LPL Financial Holdings Inc(LPLA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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