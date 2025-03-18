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鉅亨速報 - Factset 最新調查：那提拉(NTRA-US)EPS預估下修至-2.13元，預估目標價為197.50元

鉅亨網新聞中心 2025-03-18 00:16


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對那提拉(NTRA-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.09元下修至-2.13元，其中最高估值-1.77元，最低估值-2.71元，預估目標價為197.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-1.77(-1.06)0.51.892.46
最低值-2.71(-2.71)-2.53-1.950.49
平均值-2.18(-2.12)-0.690.331.4
中位數-2.13(-2.09)-0.680.31.39

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值19.52億24.27億29.15億31.40億
最低值18.72億21.29億24.20億26.47億
平均值19.19億22.77億26.57億29.74億
中位數19.20億22.81億26.51億29.78億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.84-5.21-5.57-3.78-1.53
營業收入3.91億6.25億8.20億10.83億16.97億

詳細資訊請看美股內頁：
那提拉(NTRA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNTRA

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