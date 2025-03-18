鉅亨速報 - Factset 最新調查：那提拉(NTRA-US)EPS預估下修至-2.13元，預估目標價為197.50元
鉅亨網新聞中心 2025-03-18 00:16
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對那提拉(NTRA-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.09元下修至-2.13元，其中最高估值-1.77元，最低估值-2.71元，預估目標價為197.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-1.77(-1.06)
|0.5
|1.89
|2.46
|最低值
|-2.71(-2.71)
|-2.53
|-1.95
|0.49
|平均值
|-2.18(-2.12)
|-0.69
|0.33
|1.4
|中位數
|-2.13(-2.09)
|-0.68
|0.3
|1.39
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|19.52億
|24.27億
|29.15億
|31.40億
|最低值
|18.72億
|21.29億
|24.20億
|26.47億
|平均值
|19.19億
|22.77億
|26.57億
|29.74億
|中位數
|19.20億
|22.81億
|26.51億
|29.78億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.84
|-5.21
|-5.57
|-3.78
|-1.53
|營業收入
|3.91億
|6.25億
|8.20億
|10.83億
|16.97億
詳細資訊請看美股內頁：
那提拉(NTRA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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