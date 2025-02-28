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鉅亨速報 - Factset 最新調查：那提拉(NTRA-US)EPS預估下修至-1.97元，預估目標價為197.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對那提拉(NTRA-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.23元下修至-1.97元，其中最高估值-0.35元，最低估值-2.71元，預估目標價為197.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.35(-0.35)1.561.892.68
最低值-2.71(-2.13)-2.53-1.951.12
平均值-1.86(-1.2)-0.440.511.83
中位數-1.97(-1.23)-0.410.61.52

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值19.52億23.80億28.28億31.40億
最低值17.87億20.61億24.20億26.47億
平均值18.90億22.22億26.19億29.26億
中位數19.08億22.48億26.00億29.72億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-2.84-5.21-5.57-3.78
營業收入3.91億6.25億8.20億10.83億

詳細資訊請看美股內頁：
那提拉(NTRA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNTRA

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