鉅亨速報 - Factset 最新調查：那提拉(NTRA-US)EPS預估下修至-1.97元，預估目標價為197.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對那提拉(NTRA-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.23元下修至-1.97元，其中最高估值-0.35元，最低估值-2.71元，預估目標價為197.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.35(-0.35)
|1.56
|1.89
|2.68
|最低值
|-2.71(-2.13)
|-2.53
|-1.95
|1.12
|平均值
|-1.86(-1.2)
|-0.44
|0.51
|1.83
|中位數
|-1.97(-1.23)
|-0.41
|0.6
|1.52
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|19.52億
|23.80億
|28.28億
|31.40億
|最低值
|17.87億
|20.61億
|24.20億
|26.47億
|平均值
|18.90億
|22.22億
|26.19億
|29.26億
|中位數
|19.08億
|22.48億
|26.00億
|29.72億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.84
|-5.21
|-5.57
|-3.78
|營業收入
|3.91億
|6.25億
|8.20億
|10.83億
詳細資訊請看美股內頁：
那提拉(NTRA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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