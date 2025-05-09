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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Blue Owl Capital Corp(OBDC-US)EPS預估下修至1.65元，預估目標價為16.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 22:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Blue Owl Capital Corp(OBDC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.69元下修至1.65元，其中最高估值1.77元，最低估值1.53元，預估目標價為16.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.77(1.72)1.681.33
最低值1.53(1.62)1.391.33
平均值1.64(1.67)1.561.33
中位數1.65(1.69)1.581.33

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值20.06億20.07億17.06億
最低值18.51億17.39億17.06億
平均值19.20億18.78億17.06億
中位數19.04億18.54億17.06億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.001.591.182.031.53
營業收入7.52億9.75億12.07億15.30億15.10億

詳細資訊請看美股內頁：
Blue Owl Capital Corp(OBDC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOBDC

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