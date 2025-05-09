鉅亨速報 - Factset 最新調查：Blue Owl Capital Corp(OBDC-US)EPS預估下修至1.65元，預估目標價為16.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 22:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Blue Owl Capital Corp(OBDC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.69元下修至1.65元，其中最高估值1.77元，最低估值1.53元，預估目標價為16.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.77(1.72)
|1.68
|1.33
|最低值
|1.53(1.62)
|1.39
|1.33
|平均值
|1.64(1.67)
|1.56
|1.33
|中位數
|1.65(1.69)
|1.58
|1.33
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|20.06億
|20.07億
|17.06億
|最低值
|18.51億
|17.39億
|17.06億
|平均值
|19.20億
|18.78億
|17.06億
|中位數
|19.04億
|18.54億
|17.06億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.00
|1.59
|1.18
|2.03
|1.53
|營業收入
|7.52億
|9.75億
|12.07億
|15.30億
|15.10億
詳細資訊請看美股內頁：
Blue Owl Capital Corp(OBDC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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