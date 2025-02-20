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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Blue Owl Capital Corp(OBDC-US)EPS預估下修至1.67元，預估目標價為16.25元

鉅亨網新聞中心 2025-02-20 20:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Blue Owl Capital Corp(OBDC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.71元下修至1.67元，其中最高估值1.8元，最低估值1.58元，預估目標價為16.25元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值1.8(1.8)1.59
最低值1.58(1.58)1.48
平均值1.67(1.69)1.54
中位數1.67(1.71)1.55

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值19.65億19.34億
最低值18.38億18.21億
平均值19.03億18.86億
中位數19.05億19.03億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS1.001.591.182.03
營業收入7.52億9.75億12.07億15.30億

詳細資訊請看美股內頁：
Blue Owl Capital Corp(OBDC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOBDC

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