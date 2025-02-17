鉅亨速報 - Factset 最新調查：Blue Owl Capital Corp(OBDC-US)EPS預估下修至1.67元，預估目標價為16.25元
鉅亨網新聞中心 2025-02-17 20:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Blue Owl Capital Corp(OBDC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.71元下修至1.67元，其中最高估值1.8元，最低估值1.58元，預估目標價為16.25元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|1.8(1.8)
|1.59
|最低值
|1.58(1.58)
|1.48
|平均值
|1.67(1.69)
|1.54
|中位數
|1.67(1.71)
|1.55
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|19.65億
|19.34億
|最低值
|18.38億
|18.21億
|平均值
|19.03億
|18.86億
|中位數
|19.05億
|19.03億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.00
|1.59
|1.18
|2.03
|營業收入
|7.52億
|9.75億
|12.07億
|15.30億
詳細資訊請看美股內頁：
Blue Owl Capital Corp(OBDC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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