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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美卡多MELI-US的目標價調升至2629.5元，幅度約5.18%

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 20:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對美卡多(MELI-US)提出目標價估值：中位數由2500元上修至2629.5元，調升幅度5.18%。其中最高估值3100元，最低估值2250元。

綜合評級 - 共有26位分析師給予美卡多評價：積極樂觀22位、保持中立3位、保守悲觀1位。

美卡多今(9日)收盤價為2410元。近5日股價上漲5.18%，標普指數上漲1.07%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股MELI市場預估目標價

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