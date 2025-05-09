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鉅亨速報 - Factset 最新調查：繽趣(PINS-US)EPS預估上修至1.82元，預估目標價為40.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 22:15


根據FactSet最新調查，共31位分析師，對繽趣(PINS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.79元上修至1.82元，其中最高估值2.03元，最低估值1.43元，預估目標價為40.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.03(2.03)2.73.564.42
最低值1.43(1.43)1.71.972.98
平均值1.78(1.78)2.122.543.49
中位數1.82(1.79)2.182.563.07

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值51.54億69.03億63.79億77.19億
最低值38.35億42.94億48.22億58.18億
平均值41.72億47.96億54.11億63.78億
中位數41.66億47.61億53.53億62.25億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.220.46-0.14-0.052.67
營業收入16.93億25.78億28.03億30.55億36.46億

詳細資訊請看美股內頁：
繽趣(PINS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPINS

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