鉅亨速報 - Factset 最新調查：繽趣(PINS-US)EPS預估上修至1.82元，預估目標價為40.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 22:15
根據FactSet最新調查，共31位分析師，對繽趣(PINS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.79元上修至1.82元，其中最高估值2.03元，最低估值1.43元，預估目標價為40.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.03(2.03)
|2.7
|3.56
|4.42
|最低值
|1.43(1.43)
|1.7
|1.97
|2.98
|平均值
|1.78(1.78)
|2.12
|2.54
|3.49
|中位數
|1.82(1.79)
|2.18
|2.56
|3.07
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|51.54億
|69.03億
|63.79億
|77.19億
|最低值
|38.35億
|42.94億
|48.22億
|58.18億
|平均值
|41.72億
|47.96億
|54.11億
|63.78億
|中位數
|41.66億
|47.61億
|53.53億
|62.25億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.22
|0.46
|-0.14
|-0.05
|2.67
|營業收入
|16.93億
|25.78億
|28.03億
|30.55億
|36.46億
詳細資訊請看美股內頁：
繽趣(PINS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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