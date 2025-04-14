鉅亨速報 - Factset 最新調查：繽趣PINS-US的目標價調降至43元，幅度約4.44%
鉅亨網新聞中心 2025-04-14 20:15
根據FactSet最新調查，共35位分析師，對繽趣(PINS-US)提出目標價估值：中位數由45元下修至43元，調降幅度4.44%。其中最高估值55元，最低估值25元。
綜合評級 - 共有43位分析師給予繽趣評價：積極樂觀33位、保持中立9位、保守悲觀1位。
繽趣今(14日)收盤價為26.37元。近5日股價上漲4.44%，標普指數上漲5.7%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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