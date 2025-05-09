鉅亨速報 - Factset 最新調查：派拉蒙全球PARA-US的目標價調升至11.5元，幅度約4.55%
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 20:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對派拉蒙全球(PARA-US)提出目標價估值：中位數由11元上修至11.5元，調升幅度4.55%。其中最高估值16元，最低估值9元。
綜合評級 - 共有27位分析師給予派拉蒙全球評價：積極樂觀5位、保持中立13位、保守悲觀9位。
派拉蒙全球今(9日)收盤價為11.68元。近5日股價上漲4.55%，標普指數上漲1.07%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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