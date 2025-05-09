鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aurora Innovation Inc - Class AAUR-US的目標價調升至12元，幅度約20%
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 22:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Aurora Innovation Inc - Class A(AUR-US)提出目標價估值：中位數由10元上修至12元，調升幅度20%。其中最高估值15元，最低估值3.59元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予Aurora Innovation Inc - Class A評價：積極樂觀5位、保持中立5位、保守悲觀0位。
Aurora Innovation Inc - Class A今(9日)收盤價為7.335元。近5日股價上漲20%，標普指數上漲1.07%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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