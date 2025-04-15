鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aurora Innovation Inc - Class AAUR-US的目標價調升至10元，幅度約11.11%
鉅亨網新聞中心 2025-04-15 22:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Aurora Innovation Inc - Class A(AUR-US)提出目標價估值：中位數由9元上修至10元，調升幅度11.11%。其中最高估值15元，最低估值3.59元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予Aurora Innovation Inc - Class A評價：積極樂觀5位、保持中立5位、保守悲觀0位。
Aurora Innovation Inc - Class A今(15日)收盤價為6.305元。近5日股價上漲11.11%，標普指數上漲6.79%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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