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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aurora Innovation Inc - Class AAUR-US的目標價調升至10元，幅度約11.11%

鉅亨網新聞中心 2025-04-15 22:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Aurora Innovation Inc - Class A(AUR-US)提出目標價估值：中位數由9元上修至10元，調升幅度11.11%。其中最高估值15元，最低估值3.59元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予Aurora Innovation Inc - Class A評價：積極樂觀5位、保持中立5位、保守悲觀0位。

Aurora Innovation Inc - Class A今(15日)收盤價為6.305元。近5日股價上漲11.11%，標普指數上漲6.79%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股AUR市場預估目標價

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Aurora Innovation Inc - Class A6.233.32%

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