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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aurora Innovation Inc - Class A(AUR-US)EPS預估下修至-0.49元，預估目標價為5.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:17


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Aurora Innovation Inc - Class A(AUR-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.48元下修至-0.49元，其中最高估值-0.36元，最低估值-0.5元，預估目標價為5.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.36(-0.35)-0.35-0.26-0.06
最低值-0.5(-0.51)-0.5-0.45-0.35
平均值-0.46(-0.45)-0.45-0.37-0.2
中位數-0.49(-0.48)-0.48-0.38-0.19

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值610萬5,600萬4.98億12.47億
最低值400萬3,890萬3.21億8.08億
平均值460萬4,850萬3.98億10.10億
中位數415萬4,955萬3.86億9.75億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS---1.22-1.51-0.60
營業收入0.008,254萬6,800萬0.00

詳細資訊請看美股內頁：
Aurora Innovation Inc - Class A(AUR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAUR

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