鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aurora Innovation Inc - Class A(AUR-US)EPS預估下修至-0.49元，預估目標價為5.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:17
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Aurora Innovation Inc - Class A(AUR-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.48元下修至-0.49元，其中最高估值-0.36元，最低估值-0.5元，預估目標價為5.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.36(-0.35)
|-0.35
|-0.26
|-0.06
|最低值
|-0.5(-0.51)
|-0.5
|-0.45
|-0.35
|平均值
|-0.46(-0.45)
|-0.45
|-0.37
|-0.2
|中位數
|-0.49(-0.48)
|-0.48
|-0.38
|-0.19
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|610萬
|5,600萬
|4.98億
|12.47億
|最低值
|400萬
|3,890萬
|3.21億
|8.08億
|平均值
|460萬
|4,850萬
|3.98億
|10.10億
|中位數
|415萬
|4,955萬
|3.86億
|9.75億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|-1.22
|-1.51
|-0.60
|營業收入
|0.00
|8,254萬
|6,800萬
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Aurora Innovation Inc - Class A(AUR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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