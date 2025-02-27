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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Light & Wonder Inc(LNW-US)EPS預估上修至5.42元，預估目標價為119.25元

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 00:16


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Light & Wonder Inc(LNW-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.33元上修至5.42元，其中最高估值6.42元，最低估值4.54元，預估目標價為119.25元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值6.42(6.27)8.079.21
最低值4.54(4.66)4.956.86
平均值5.5(5.4)6.758.12
中位數5.42(5.33)6.768.34

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值35.97億38.94億41.05億40.39億
最低值33.08億33.83億36.53億40.39億
平均值34.53億36.97億38.97億40.39億
中位數34.55億36.99億38.75億40.39億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-6.023.7738.781.75
營業收入27.24億21.53億25.12億29.02億

詳細資訊請看美股內頁：
Light & Wonder Inc(LNW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLNW

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