鉅亨速報 - Factset 最新調查：Light & Wonder Inc(LNW-US)EPS預估上修至5.42元，預估目標價為119.25元
鉅亨網新聞中心 2025-02-27 00:16
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Light & Wonder Inc(LNW-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.33元上修至5.42元，其中最高估值6.42元，最低估值4.54元，預估目標價為119.25元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.42(6.27)
|8.07
|9.21
|最低值
|4.54(4.66)
|4.95
|6.86
|平均值
|5.5(5.4)
|6.75
|8.12
|中位數
|5.42(5.33)
|6.76
|8.34
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|35.97億
|38.94億
|41.05億
|40.39億
|最低值
|33.08億
|33.83億
|36.53億
|40.39億
|平均值
|34.53億
|36.97億
|38.97億
|40.39億
|中位數
|34.55億
|36.99億
|38.75億
|40.39億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-6.02
|3.77
|38.78
|1.75
|營業收入
|27.24億
|21.53億
|25.12億
|29.02億
詳細資訊請看美股內頁：
Light & Wonder Inc(LNW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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