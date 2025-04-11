鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大自然資源公司(CNQ-US)EPS預估上修至2.75元，預估目標價為36.61元
鉅亨網新聞中心 2025-04-11 22:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對加拿大自然資源公司(CNQ-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.7元上修至2.75元，其中最高估值3.37元，最低估值1.62元，預估目標價為36.61元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.37(3.37)
|4.06
|4.93
|5.22
|最低值
|1.62(1.62)
|1.15
|2.19
|2.93
|平均值
|2.71(2.71)
|2.71
|3.2
|3.77
|中位數
|2.75(2.7)
|2.74
|2.99
|3.17
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|326.92億
|327.69億
|331.15億
|332.46億
|最低值
|269.92億
|255.73億
|274.58億
|297.59億
|平均值
|288.82億
|287.09億
|295.97億
|310.86億
|中位數
|275.93億
|288.12億
|294.62億
|302.53億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.14
|2.59
|3.70
|2.79
|2.09
|營業收入
|125.94億
|239.74億
|324.91億
|266.49億
|260.27億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大自然資源公司(CNQ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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