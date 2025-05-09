合併最後一哩路！勞動部見證 永豐金與京城銀簽署員工安置計畫
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-09 15:36
永豐金 (2890-TW) 與京城銀行 (2809-TW) 合併案進入最後一哩路！永豐金、京城銀與京城銀行企業工會三方，今 (9) 日在勞動部勞動關係司司長王厚偉、台北市勞動局局長王秋冬與台南市勞工局局長王鑫基見證下，正式簽署員工安置計畫，此合併案將正式進入主管機關審查階段。
在勞動部與全國金融業工會聯合總會的協助下，永豐金與京城銀工會經歷三次協商，順利於今 (2025) 年 4 月 8 日達成員工安置計畫協商共識，並於同月 23 日京城銀行工會會員大會上，獲得超過九成五會員表決同意通過員工安置計畫。
永豐金堅信員工是企業最珍貴以及最重要的資產，永豐金董事長陳思寬表示，「我們充分感受到勞動部在金融機構整併過程中，對於勞資協商與員工權益保障的重視，永豐金控不僅深表認同，更身體力行。」
陳思寬透露，在與京城銀工會進行協商過程中，除參照金融同業員工安置計劃，更規劃優於業界標準、符合京城銀行員工需求的方案，量身打造專屬京城銀的員工安置計劃，以十足的誠意與善意，把京城銀同仁當作永豐金同仁來照顧。
陳思寬進一步表示，在勞動部及全金聯第三方公正單位協助下，透過理性務實的討論，建立良好且暢通的溝通互動模式，順利在短短三週內完成員工安置計畫協商。
永豐金表示，簽署完成的員工安置計劃，將立刻遞件予主管機關申請許可。經主管機關核准並於股份轉換基準日後，京城銀將成為永豐金持股百分之百子公司，並希望於 2026 年第四季前完成與子公司永豐銀行的合併作業。
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