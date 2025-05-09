家登4月營收5.8億元 年增 9.37% 估匯率波動影響小

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-09 13:27

‌



家登 (3680-TW) 今 (9) 日公佈 4 月營收 5.8 億元，月減 32.76%，年增 9.37%，累積前 4 月營收 22.89 億元，年增 17.5%；家登指出，各區域出貨穩定成長，且客戶因應關稅政策 90 天暫緩，正全力備貨，整體上半年營運值得期待，針對匯率近期大幅波動，則預期影響幅度小。

家登看好，2 奈米採用環繞式柵極電晶體 (GAAFET) 技術，透過堆疊多個水平奈米片或奈米線，能更有效地控制電流，提高電源效率，讓 2 奈米先進製程達到前所未有的技術突破，其表現甚至超越 3 奈米，先進製程需求也將高速成長。

‌



隨著大客戶 2 奈米廠陸續進入量產，投片量持續增加，家登全力配合客戶新製程需求，產能布局完備，與客戶共創佳績。

有鑑於全球終端需求依然強勁，包含先進製程、先進封裝、AI 等，台灣仍扮演全球半導體供應鏈重要角色，在關稅政策未有定論前，家登樂觀面對營運，並全力準備接下來可能的拉貨潮。

綜觀來看，家登大中華地區訂單及市占不斷成長，美、日、韓之訂單亦有明顯收穫，也同步耕耘多項與客戶偕同開發的新產品，不只穩定現況，也布局未來，致家登整體表現不受單一區域單一產品風險影響。

以近期劇烈的匯兌波動來說，家登美金交易之訂單與家登用美金購買物料的金額相當，故受影響幅度小，整體營運穩健。