〈焦點股〉金融股兩樣情！壽險型金控落難 玉山金、永豐金逆勢漲逾2%

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14 家金控近幾日將陸續揭曉 4 月獲利成績單，由於川普月初祭出對等關稅震撼彈，引發股市墜入熊市，即便近日美股、台股多有反彈，但壽險業投資部位仍舊受創嚴重，加上債市、匯市也不平靜，壽險公司面臨股匯債三殺情況下，法人推估恐有多家會出現單月虧損窘境。

2024 年為股市多頭年，銀行為主體的金控公司業績雖然無法像壽險型金控一樣華麗，但仍舊穩扎穩打，發出符合投資人預期的股利，今年在川普投顧發威下，反而相對抗震，4 月獲利表現仍可期待。