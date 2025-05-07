〈焦點股〉金融股兩樣情！壽險型金控落難 玉山金、永豐金逆勢漲逾2%
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-07 10:56
新台幣強升，金融股股價表現兩樣情！台股今 (7) 日震盪翻黑，但銀行為主體的金控包括玉山金 (2884-TW)、永豐金 (2890-TW)，逆勢受到買盤青睞，雙雙上漲超過 2%，中小型銀行台中銀 (2812-TW)、聯邦銀 (2838-TW) 等同步走揚，但壽險型金控面臨台幣急升造成匯兌損失及資產折價壓力，今天賣壓仍偏重。
玉山金股價連二漲，今天早盤一度大漲近 3%，最高觸及 29.45 元，創 1 個多月新高；永豐金盤中亦上漲 2%，最高來到 22.05 元。反觀金控雙雄富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 股價走弱，今天盤中雙雙下跌超過 1%。
14 家金控近幾日將陸續揭曉 4 月獲利成績單，由於川普月初祭出對等關稅震撼彈，引發股市墜入熊市，即便近日美股、台股多有反彈，但壽險業投資部位仍舊受創嚴重，加上債市、匯市也不平靜，壽險公司面臨股匯債三殺情況下，法人推估恐有多家會出現單月虧損窘境。
2024 年為股市多頭年，銀行為主體的金控公司業績雖然無法像壽險型金控一樣華麗，但仍舊穩扎穩打，發出符合投資人預期的股利，今年在川普投顧發威下，反而相對抗震，4 月獲利表現仍可期待。
永豐金昨日召開第一季法說會，談及川普對等關稅風暴及近日的新台幣暴力升值，總經理朱士廷直言，「4 月以來市場從驚奇、驚訝到驚嚇」，川普完美詮釋何謂「資本市場不確定性」，並坦言第二季開始轉為保守因應，股市成交量能何時回溫難以預測，證券業只能且戰且走。展望未來，永豐仍會評估併購壽險的可行性，以壯大版圖，今年因接軌問題暫不考慮。
- AI泡沫會不會重演？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
#多頭均線上攻
#均線指標上攻
#帶量突破均線糾結
延伸閱讀
- 總座：川普讓市場從驚奇、驚訝到驚嚇 今年轉趨保守因應
- 台幣暴升好傷！保險局急召六大壽險喝咖啡 未提監理寬容措施
- 〈永豐金法說〉併購態度轉向 總座鬆口：評估併壽險打造獲利第三隻腳
- 永豐金併京城銀、玉山金併保德信 金管會：尚未收到兩案送件