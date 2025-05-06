〈永豐金法說〉併購態度轉向 總座鬆口：評估併壽險打造獲利第三隻腳

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-06 19:05

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永豐金 (2890-TW) 今 (6) 日舉行法說會，談及併購議題，總經理朱士廷表示，合併京城銀行是目前最重要的案子，4/7 已送件金管會，正在審核當中，期待第四季順利接軌，不過，隨著永豐金量體變大，長期而言仍會持續評估併購壽險公司，看看是否有機會打造銀行、證券以外的獲利第三隻腳，但今年因接軌問題暫不考慮。

外界關注，永豐金與京城銀行合併案何時送件？朱士廷指出，今年 4/7 就已送件金管會了，但當時仍在與工會磋商員工安置計畫，後來達成共識就有補件進去，目前為止尚算順利，靜待主管機關審核，希望第四季能夠順利合併，事實上，兩家銀行有設立交接小組，都有持續討論、交換意見，希望未來銀行業務能夠順利對接，無縫接軌地合併。

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近期新台幣兌美元匯率急升、債市亦波動劇烈，國內壽險業首當其衝，媒體關注，永豐金未來版圖是否仍不考慮納入保險？對此，朱士廷表示，壽險業 2026 年即將接軌 IFRS17 與新一代清償能力制度，今年當然是不會考慮併購，長期來看還是會研究。

朱士廷進一步指出，目前正在申請併購京城銀，也是最重要的標的，此外，前陣子也併購了柬埔寨領先的微型存款金融機構 Amret。

他直言，壽險業在這波股匯債三殺下，確實挑戰很大，不過，市場一直在循環當中，如同春夏秋冬，氣候時好時壞，展望未來，永豐仍會持續評估看看未來是否有機會找到壽險公司，但併購要講求緣分及未來發展，與以往「併購對象不考慮壽險」的態度顯然開始轉變。

永豐金前兩年的 ROE 及獲利在金融股當中表現相當不錯，主要受惠銀行、證券兩隻腳，營運持續穩健成長，以此次新台幣升值風波來說，銀行展現強勁的韌性，影響相對有限，證券則主要受到股市交易量能影響，相信永豐金目前仍保有一定的優勢，但還是不放棄其他機會。

永豐金併購態度之所以產生轉變，朱士廷解釋，主要因為量體變大了，無論是在資本結構上或是獲利成長性等，未來要進一步評估適不適合再有第三隻腳，但不是現在。

永豐金第一季淨收益 186.9 億元，寫歷史同期新高，主要受惠利息淨收益與手續費淨收益雙雙創下新高，分別達 84.7 億元及 64.7 億元，年成長分別為 47.9% 與 12.3%，表現亮眼。前者受惠美降息帶動資金成本降低，以及自 2025 年 1 月 15 日起取得柬埔寨領先的微型存款金融機構 Amret Plc. 80% 股權並認列收益，即使不計入 Amret 的貢獻，利息淨收益仍年成長 33.1%；後者則來自財富管理及放款相關手續費收入強勁成長推動。