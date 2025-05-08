習近平抵達俄羅斯 將同普丁深入溝通重大國際問題

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習近平抵達莫斯科伏努科沃專機機場時發表了書面講話，他表示，今年是世界反法西斯戰爭勝利 80 周年，也是聯合國成立 80 周年。面對加速演進的世界百年變局和變亂交織的國際形勢，中俄兩國作為世界主要大國和聯合國安理會常任理事國，將攜手捍衛二戰勝利成果，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，堅決反對霸權主義和強權政治。