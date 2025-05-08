習近平抵達俄羅斯 將同普丁深入溝通重大國際問題
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-05-08 08:03
中國國家主席習近平在當地時間周三（7 日）晚乘專機抵達莫斯科，應俄羅斯總統普丁邀請，對俄羅斯進行國是訪問，並出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利 80 周年慶典。
據《新華社》報導，習近平乘坐專機進入俄羅斯領空後，俄羅斯空軍戰機升空護航。習近平抵達莫斯科伏努科沃專機機場時，俄羅斯副總理戈利科娃等政府高階官員親自接機。
蔡奇、王毅等陪同人員同機抵達，中國駐俄羅斯大使張漢暉也到機場迎接。
俄方在機場舉行隆重迎接儀式，軍樂團奏中俄兩國國歌，習近平檢閱儀仗隊，觀看分列式。
習近平抵達莫斯科伏努科沃專機機場時發表了書面講話，他表示，今年是世界反法西斯戰爭勝利 80 周年，也是聯合國成立 80 周年。面對加速演進的世界百年變局和變亂交織的國際形勢，中俄兩國作為世界主要大國和聯合國安理會常任理事國，將攜手捍衛二戰勝利成果，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，堅決反對霸權主義和強權政治。
習近平說，他將與普丁舉行會談，深入溝通雙邊關係、務實合作以及共同關心的重大國際和地區問題，為推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係發展注入動力。
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