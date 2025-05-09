習近平訪俄與普丁茶會舉行一對一會晤 發表進一步深化中俄戰略夥伴關係聯合聲明

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-09 10:51

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中國大陸國家主席習近平周四 (8 日) 應邀對俄羅斯進行國事訪問，當天與俄羅斯總統普丁在莫斯科克里姆林宮舉行茶敘，兩國元首就當前國際情勢及雙邊關係深入交換意見，強調在複雜多變的全球環境下深化戰略協作的重要性。

《新華社》報導，俄國總統普丁同中國國家主席習近平在克里姆林宮總統辦公室進行茶敘。

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習近平指出，世界正經歷新的動盪變革期，中俄需保持戰略定力，堅持互利合作，共同應對挑戰，推動世界多極化和經濟全球化發展。普丁則表示，俄中關係牢不可破，願與中國在政治解決烏克蘭危機等議題上加強溝通，並維護國際公平正義。

另據《俄羅斯衛星通訊社》報導，克里姆林宮為兩國元首的茶會提供檸檬、乾果、漿果和餡餅，普丁和習近平在喝茶時進行了一對一的交談。

俄國總統國際事務助理 Yuri Ushakov 指出，近年來，在所有俄中高層領導會談中都採用了這樣的交流方式。在這樣的非正式場合，俄中兩國領導人將討論兩國互動中最敏感和最關鍵的問題。

兩國元首會談後也正式簽署並發表《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》。

聯合聲明中回顧兩國在二戰期間並肩作戰的歷史，重申維護二戰勝利成果的堅定立場，反對任何篡改歷史、美化侵略行徑的行為。雙方強調，中俄作為二戰主要戰勝國和聯合國安理會常任理事國，有責任捍衛戰後國際秩序，防範軍國主義和納粹主義復活，並敦促日本正視歷史問題，妥善處理靖國神社等敏感議題。

在經濟合作領域上，聯合聲明中提出深化雙邊貿易結構優化，重點發展高科技產品、電子商務、能源資源及農產品貿易。雙方同意擴大投資合作，落實新​​版《中俄投資合作規劃綱要》，推動能源、金融、跨國運輸等領域的互聯互通。聲明中特別提及北極航道開發與工業技術創新合作，打算提升金融結算便利化水平，改善邊境口岸基礎設施，以促進貿易便利化。此外，兩國將加強科創合作，拓展航太、衛星導航、AI 等領域的聯合研發計畫。

人文交流方面，雙方承諾深化教育合作，擴大留學生互派規模，支持語言教學與學術交流。在紀念二戰勝利 80 周年框架下，兩國將聯合舉辦展覽、影展及文化節等活動，共同保護歷史紀念設施，反對歪曲戰爭歷史的企圖。

在國際事務中，中俄重申維護以聯合國為核心的國際體系和《聯合國憲章》原則，反對單邊主義和霸權行徑。雙方強調支持多邊貿易體制，反對濫用制裁和貿易保護主義，主張透過對話解決區域衝突。

針對烏克蘭危機，中國重申共同、綜合、合作、永續的安全觀，呼籲透過和談達成公平持久的和平協議，俄國則表態願不設前提條件開啟對話。雙方也針對中東局勢、朝鮮半島核武問題、阿富汗重建等議題協調立場，主張政治解決爭端，反對外部勢力干預。

安全合作方面，聯合聲明中強調維護全球戰略穩定，反對破壞軍控體系的行為，呼籲禁止外太空軍備競賽。兩國將加強反恐、網路安全及打擊跨國犯罪的協作，支持聯合國在 AI 治理中的核心作用，推動制定國際資安法律文件。此外，雙方重申支持上海合作組織在區域安全與發展中的作用，推動擴員進程，深化與東協等機制的合作，共同建構亞洲安全架構。

聯合聲明中還涉及氣候變遷、環境保護及永續發展議題，提出加強北極生態保護、野生動物保育合作，並計畫制定應對塑膠污染的國際法律文件。在非洲、拉丁美洲及太平洋島國事務中，中俄主張尊重區域國家自主權，支持非盟《2063 年議程》及拉丁美洲國家整合進程，推動全球治理體系更公正合理。