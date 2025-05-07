AMD傳取消三星4奈米訂單 轉單台積電美國新廠

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-05-07 10:48

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科技媒體 wccftech 報導，超微半導體 (AMD-US) 捨棄三星，轉而委託台積電 (2330-TW) 台積電 ADR(TSM-US) 以 4 奈米製程生產 EPYC 伺服器中央處理器（CPU），凸顯三星晶圓代工再陷挑戰，

報導稱，理由目前還不知道超微轉單理由，但三星晶圓代工事業表現疲弱和台積電美國廠具吸引力，可能是原因。

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超微和多數晶片廠一樣，採用多元晶圓代工來源模式，也計劃與三星晶圓代工的 4nm（SF4X）製程廣泛合作，不限 EPYC 伺服器處理器，還包括 Ryzen APU 和 Radeon GPU 等產品。

目前還不確定是否只有 EPYC 伺服器處理器的合作被終止，但可以肯定的是，超微對三星的信心正在下降。考量到三星需要在晶片業建立名聲，大型合作夥伴退出對這家南韓重量型企業而言並非好消息。

超微已委託台積電以高階 2 奈米製程生產「Venice」伺服器 CPU，該公司也致力於生產 Ryzen 9000 系列消費者 CPU。wccftech 指出，基於超微是首批專享 2 奈米製程的業者之一，與台積電合作關係最近可能已大幅升溫。