營收速報 - 振樺電(8114)4月營收23.80億元年增率高達193.11％
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 13:15
今年1-4月累計營收為82.99億元，累計年增率174.08%。
最新價為285.5元，近5日股價上漲9.98%，相關電腦週邊上漲4.43%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-311 張
- 外資買賣超：-315 張
- 投信買賣超：+18 張
- 自營商買賣超：-14 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|23.80億
|193%
|-10%
|25/3
|26.34億
|203%
|39%
|25/2
|18.99億
|183%
|37%
|25/1
|13.85億
|106%
|-27%
|24/12
|18.98億
|138%
|11%
|24/11
|17.06億
|110%
|33%
振樺電(8114-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為端點銷售管理系統(POS)及其週邊設備和服務。資訊服務系統整體解決方案。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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