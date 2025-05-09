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鉅亨速報

營收速報 - 振樺電(8114)4月營收23.80億元年增率高達193.11％

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 13:15


振樺電(8114-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣23.80億元，年增率193.11%，月增率-9.66%。

今年1-4月累計營收為82.99億元，累計年增率174.08%。

最新價為285.5元，近5日股價上漲9.98%，相關電腦週邊上漲4.43%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-311 張
  • 外資買賣超：-315 張
  • 投信買賣超：+18 張
  • 自營商買賣超：-14 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 23.80億 193% -10%
25/3 26.34億 203% 39%
25/2 18.99億 183% 37%
25/1 13.85億 106% -27%
24/12 18.98億 138% 11%
24/11 17.06億 110% 33%

振樺電(8114-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為端點銷售管理系統(POS)及其週邊設備和服務。資訊服務系統整體解決方案。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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