儒鴻首季EPS 6.12元 Q2營收可望繳雙增

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展望第二季，儒鴻表示，由於美國對等關稅豁免 90 天，目前客戶均正常拉貨，布出貨拉起來、成衣也維持淡季不淡，儒鴻 4 月營收 33.9 億元，約持平 3 月，年增 18.1%，累計前 4 月營收 127.65 億元，年增 21.5%。

下半年來看，儒鴻表示，第三季訂單雖然陸續進來，但尚未實際確認生產排程，還是要觀察美國關稅政策後續。

至於新台幣強升，公司說明，對毛利率影響較小，主要還是業外可能會產生的匯兌評價損失，但因為第一季有匯兌盈餘，因此如果到第二季底新台幣匯率維持在 30 以上，匯損影響還在可控。