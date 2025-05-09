儒鴻首季EPS 6.12元 Q2營收可望繳雙增
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-05-09 12:27
成衣代工大廠儒鴻 (1476-TW) 第一季淡季不淡，稅後純益 16.79 億元，年增 17.8%，每股純益 6.12 元；第二季來看，儒鴻表示，能見度沒問題，客戶正常拉貨，仍有機會繳出季增、年增的表現。
儒鴻第一季營收 93.74 億元，年增 22.8%，毛利率 30.2%，年增 0.77 個百分點、營業利益 19.75 億元，年增 33.8%、營益率 21%，年增 1.7 個百分點、淨利率 17.9%，年減 0.7 個百分點。
展望第二季，儒鴻表示，由於美國對等關稅豁免 90 天，目前客戶均正常拉貨，布出貨拉起來、成衣也維持淡季不淡，儒鴻 4 月營收 33.9 億元，約持平 3 月，年增 18.1%，累計前 4 月營收 127.65 億元，年增 21.5%。
下半年來看，儒鴻表示，第三季訂單雖然陸續進來，但尚未實際確認生產排程，還是要觀察美國關稅政策後續。
至於新台幣強升，公司說明，對毛利率影響較小，主要還是業外可能會產生的匯兌評價損失，但因為第一季有匯兌盈餘，因此如果到第二季底新台幣匯率維持在 30 以上，匯損影響還在可控。
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