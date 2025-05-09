雲豹能源認列業外虧損 Q1每股虧1.77元探新低
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-09 12:53
能源業者雲豹能源 (6869-TW) 公布第一季財報，本業虧損幅度收斂，不過，受金融市場波動認列評價損失，導致歸屬母公司業主淨損 2.41 億元，每股虧損 1.77 元，下探單季新低。
雲豹能源第一季營收 9.96 億元，季減 14.07%，年減 0.6%，毛利率 11.83%，季增 2.9 個百分點，年增 1.17 個百分點，營益率 - 2.1%，較前季虧損幅度收斂，稅後虧損 2.41 億元，較前季轉虧，較去年同期虧損擴大，每股稅後虧損 1.77 元；股價今日聞訊開盤即大跌表態，一度跌逾半根。
雲豹能源表示，雖短期金融市場波動對損益造成影響，但公司核心業務穩健成長，將持續以多元再生能源以及低碳創新服務，推動能源轉型與永續發展。
雲豹能源指出，隨著國內企業對綠電需求急遽增加，綠電交易業務持續成長，第一季綠電交易營收較去年同期成長 61.73%，貢獻整體營收的 40.18%。集團旗下售電子公司天能綠電持續提供靈活多元的綠電解決方案，協助企業邁向淨零轉型。自去年以來，天能綠電於國內光電售電憑證市場銷售量穩居第一，市占率達 28.14%，鞏固市場領導地位。
工程收入方面，佔總營收比重 34.16%，其中水處理工程營收較去年同期成長 13.13%，佔總營收 21.99%。值得一提的是，集團旗下水處理子公司煒盛環科承攬之「全台最大三級汙水處理廠濱江水資源再生中心」已於第一季動工，預期將成為未來穩定的營收來源。另一方面，儲能工程展現強勁成長潛力，與錸寶合作建置的 60MW 儲能案場已開始持續認列營收，預期第二季表現將更為亮眼。
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