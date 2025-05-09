雲豹能源認列業外虧損 Q1每股虧1.77元探新低

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雲豹能源表示，雖短期金融市場波動對損益造成影響，但公司核心業務穩健成長，將持續以多元再生能源以及低碳創新服務，推動能源轉型與永續發展。

雲豹能源指出，隨著國內企業對綠電需求急遽增加，綠電交易業務持續成長，第一季綠電交易營收較去年同期成長 61.73%，貢獻整體營收的 40.18%。集團旗下售電子公司天能綠電持續提供靈活多元的綠電解決方案，協助企業邁向淨零轉型。自去年以來，天能綠電於國內光電售電憑證市場銷售量穩居第一，市占率達 28.14%，鞏固市場領導地位。