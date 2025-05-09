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鉅亨速報

營收速報 - 華電(1603)4月營收4.88億元年增率高達69.64％

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 15:15


華電(1603-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣4.88億元，年增率69.64%，月增率-10.75%。

今年1-4月累計營收為19.14億元，累計年增率45.3%。

最新價為35.8元，近5日股價上漲5.94%，相關電器電纜上漲3.43%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+45 張
  • 外資買賣超：+49 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 4.88億 70% -11%
25/3 5.47億 98% 14%
25/2 4.81億 68% 21%
25/1 3.98億 -15% 6%
24/12 3.76億 29% -11%
24/11 4.23億 35% 7%

華電(1603-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為鋁線、鋁電線電纜、交連聚乙烯電纜及其配件等製造及買賣等業務。鋁門窗、鋁型材、帷幕牆之設計、製造、按裝及買賣等業務。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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