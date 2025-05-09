營收速報 - 華電(1603)4月營收4.88億元年增率高達69.64％
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 15:15
今年1-4月累計營收為19.14億元，累計年增率45.3%。
最新價為35.8元，近5日股價上漲5.94%，相關電器電纜上漲3.43%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+45 張
- 外資買賣超：+49 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-4 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|4.88億
|70%
|-11%
|25/3
|5.47億
|98%
|14%
|25/2
|4.81億
|68%
|21%
|25/1
|3.98億
|-15%
|6%
|24/12
|3.76億
|29%
|-11%
|24/11
|4.23億
|35%
|7%
華電(1603-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為鋁線、鋁電線電纜、交連聚乙烯電纜及其配件等製造及買賣等業務。鋁門窗、鋁型材、帷幕牆之設計、製造、按裝及買賣等業務。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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