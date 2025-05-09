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鉅亨速報

營收速報 - 如興(4414)4月營收12.16億元年增率高達32.05％

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 13:15


如興(4414-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣12.16億元，年增率32.05%，月增率33.1%。

今年1-4月累計營收為45.01億元，累計年增率13.59%。

最新價為3.44元，近5日股價下跌-2.24%，相關紡織纖維上漲1.62%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+140 張
  • 外資買賣超：+140 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 12.16億 32% 33%
25/3 9.13億 1% -25%
25/2 12.23億 7% 6%
25/1 11.49億 15% -32%
24/12 16.91億 65% 33%
24/11 12.75億 51% 15%

如興(4414-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為成衣製造、加工、買賣及進出口業務。成衣附屬品之加工、買賣及進出口業務。代理國內外廠商有關前各項業務之投標、報價、採購、經銷。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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