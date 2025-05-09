營收速報 - 如興(4414)4月營收12.16億元年增率高達32.05％
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 13:15
今年1-4月累計營收為45.01億元，累計年增率13.59%。
最新價為3.44元，近5日股價下跌-2.24%，相關紡織纖維上漲1.62%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+140 張
- 外資買賣超：+140 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|12.16億
|32%
|33%
|25/3
|9.13億
|1%
|-25%
|25/2
|12.23億
|7%
|6%
|25/1
|11.49億
|15%
|-32%
|24/12
|16.91億
|65%
|33%
|24/11
|12.75億
|51%
|15%
如興(4414-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為成衣製造、加工、買賣及進出口業務。成衣附屬品之加工、買賣及進出口業務。代理國內外廠商有關前各項業務之投標、報價、採購、經銷。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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