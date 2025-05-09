久禾光完成上櫃前競拍超額認購達3.78倍 將於5/20掛牌

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-09 11:44

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由宏遠證券 (6015-TW) 主辦承銷的久禾光 (6498-TW) 初次上櫃普通股股票競價拍賣承銷作業，在今 ( 9) 日於證交所圓滿完成電腦開標作業，本次辦理競拍 3808 張，最低得標價格為每股 72.5 元，最高得標價格為每股 84.1 元，得標加權平均價格為每股新台幣 75.73 元。

久禾光本次辦理上櫃前公開承銷之競價拍賣，參與投標的合格投標數量共計 1 萬 4380 張，競價拍賣超額認購比率為 3.78 倍，市場反應熱烈。久禾光預計於 5 月 20 日掛牌上櫃，承銷價格為 72 元。

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久禾光 2025 年第一季營收 2.56 億元，毛利率 49.24%，稅後純益達稅後純益 6192 萬元，每股純益達 1.5 元。同時，久禾光目前仍含息待除，久禾光今天決議以 6 月 19 日除息交易，依上櫃後股本 4.68 億元計算，每股將配息 2.64 元。

久禾光 2025 年 4 月營收 1 億元創歷史同期新高，月增 15.59%，犧牲者 16.94%，2025 年 1-4 月營收 3.56 億元，年增 28.22%。

久禾光目前的 NB 鏡頭市占率約 30%，公司估 2025 年營收將逐季成長，同時，目標 3 年內搶筆記型電腦鏡頭市占率過半，5 年內非 NB 鏡頭營收占比從目前 5% 拉升到 30%。

目前股本 4.11 億元的久禾光，2025 年首季營收 2.56 億元，創歷史同期新高，年增 33.24%，公司預估全年營收將可逐季成長，同時，在新客戶第四季加持效益之下，法人估久禾光 2025 年營收將有雙位數成長。

久禾光並指出，今首季營收創歷年同期新高，與先前新專案開發有關，並不是因為關稅生效前的急單效應。久禾光目前 NB 鏡頭美系客戶 30%，中系客戶占比 40%，台系客戶 20%，其他為非筆電客戶和較小型的筆電品牌。

久禾光成立於 2003 年，自 2017 年起轉型聚焦高階微型化鏡頭技術，積極開拓筆電鏡頭市場，在筆電鏡頭市場市占率已達 30%。2024 年久禾光營收 10.31 億元、年增 16.99%，創新高，每股純益 5.57 元。

久禾光 2025 年第一季營收 2.56 億元，毛利率 49.24%，稅後純益達稅後純益 6192 萬元，每股純益達 1.5 元。同時，久禾光目前仍含息待除，久禾光今天決議以 6 月 19 日除息交易，依上櫃後股本 4.68 億元計算，每股將配息 2.64 元。

久禾光 2025 年 4 月營收 1 億元創歷史同期新高，月增 15.59%，犧牲者 16.94%，2025 年 1-4 月營收 3.56 億元，年增 28.22%。

久禾光目前的 NB 鏡頭市占率約 30%，公司估 2025 年營收將逐季成長，同時，目標 3 年內搶筆記型電腦鏡頭市占率過半，5 年內非 NB 鏡頭營收占比從目前 5% 拉升到 30%。

目前股本 4.11 億元的久禾光，2025 年首季營收 2.56 億元，創歷史同期新高，年增 33.24%，公司預估全年營收將可逐季成長，同時，在新客戶第四季加持效益之下，法人估久禾光 2025 年營收將有雙位數成長。

久禾光並指出，今首季營收創歷年同期新高，與先前新專案開發有關，並不是因為關稅生效前的急單效應。久禾光目前 NB 鏡頭美系客戶 30%，中系客戶占比 40%，台系客戶 20%，其他為非筆電客戶和較小型的筆電品牌。